Женщина сэкономила на хирурге и заработала дыру в носу

Жертве неквалифицированного пластического хирурга в Бангкоке сделали срочную операцию, чтобы удалить из носа силиконовый имплантат, сообщает Metro.

После ринопластики у женщины на кончике носа образовалась рана, через которую вывалилось основание имплантата. Ей пришлось обратиться к медикам.

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Пациентка не признается, где именно она делала ринопластику. В больнице, где ей оказали помощь, подозревают, что она воспользовалась услугами дешевой клиники, которая работает без лицензии.

В 2017 году в Нью-Йорке арестовали медсестру, участвовавшую в операции по увеличению ягодиц, повлекшей смерть пациентки.

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