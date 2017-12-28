Неудачная ринопластика оставила пациентку с дырой между глаз

Жительница Таиланда поделилась фотографией неудачной пластической операции, в результате которой между ее глаз образовалась заметная дыра. Об этом сообщило издание Ettoday.

Женщина, пожелавшая скрыть свое имя, показала снимок своего лица с выступающим из переносицы силиконовым имплантатом. По ее словам, ей сделали ринопластику в одной из дешевых клиник города Хатъяй и занесли инфекцию. Однако в клинике отказались помогать бывшей пациентке.

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В итоге она обратилась за помощью в одну из столичных клиник, где ей бесплатно извлекли имплантат, однако на его месте осталось отверстие диаметром примерно в сантиметр. Доктора пока не знают, как исправить ситуацию. Неизвестно, собирается ли она подавать в суд на хирургов, сделавших первую операцию.

Фотографиями женщины поделились и в Facebook в группе, посвященной неудачным пластическим операциям. Пост набрал три тысячи откликов.

В конце ноября в СМИ активно обсуждали внешность иранки Сахар Табар, якобы сделавшей около пятидесяти пластических операций, чтобы походить на Анджелину Джоли. Однако через неделю девушка призналась, что ее пугающий образ создан при помощи косметики и графических редакторов.

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