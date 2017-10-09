Любительницы пластической хирургии застряли в аэропорту из-за неузнаваемых лиц

Три китаянки столкнулись с затруднениями на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся после пластических операций внешности. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщины отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — китайского праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле.

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Из-за бинтов, отека и внесенных во время операции изменений их лица утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Издание не уточняет, удалось ли им вернуться в Китай.

Фотография, на которой три забинтованные туристки сидят в аэропорту с документами в руках и ждут решения иммиграционной службы, приобрела вирусную популярность в китайских социальных сетях. Она собрала более 51 тысячи лайков.

В сентябре сообщалось, что в Нью-Йорке после гибели одной из пациенток разоблачили подпольную клинику, которая проводила нелегальные пластические операции.