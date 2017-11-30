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Иранка пережила 50 операций в попытке стать Анджелиной Джоли

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Жительница Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar) прославилась необычной внешностью, которую она приобрела в попытке стать похожей на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, девушка пережила около 50 пластических операций. Кроме того, она постоянно сидит на строгой диете, чтобы ее вес в 40 килограммов оставался неизменным.

За жизнью девушки в Instagram следят более 300 тысяч подписчиков. При этом под ее снимками появляются сотни негативных комментариев, в которых юзеры называют ее зомби. Некоторые упрекают Табар в чрезмерном количестве косметики, благодаря которой ее лицо выглядит еще более фактурно, а другие подозревают, что эффект десятков операций девушка подкрепляет фотошопом.

В одном из Instagram-видео иранка действительно выглядит менее эффектно, чем на других снимках.

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