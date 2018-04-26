Девушка родила ребенка в чужой стране по урокам на YouTube

Американка по имени Тиа Фримен (Tia Freeman) родила ребенка в турецком гостиничном номере, посмотрев уроки на YouTube и WikiHow. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter.

22-летняя Фримен узнала о беременности лишь на последнем триместре. Она сделала тест незадолго до путешествия, однако даже не подозревала, что ребенок родится преждевременно. По словам девушки, ее вес практически не увеличился за несколько месяцев, а отсутствие менструации она списала на прием противозачаточных таблеток.

Будущая мать первый месяц никому не рассказывала о беременности. Она планировала слетать в Германию и посетить друга, а затем вернуться в США и родить ребенка. Тем не менее судьба Фримен сложилась иначе: схватки начались во время пересадки в Стамбуле.

Девушка не понимала, что с ней происходит: поначалу она думала, что отравилась съеденной в самолете рыбой. До родов, как ей казалось, было еще далеко, а воды не отходили. Затем Фримен поискала в Google симптомы и убедилась, что ребенок уже на подходе.

Оценив свои возможности, будущая мать решила рожать без помощи врачей: она была уверена, что не сможет нормально разговаривать с ними на родном английском языке, поэтому отправилась в местную гостиницу и стала искать обучающие материалы в интернете. Сначала девушка прочитала статью на портале WikiHow о перерезании пуповины, а затем посмотрела несколько роликов на YouTube.

Последовав подробным инструкциям, Фримен наполнила ванну водой, встала в удобную позу, закусила полотенце и начала тужиться. После пяти-шести усилий ребенок «выскочил». Закончив остальные процедуры, она покормила новорожденного сына грудью и легла спать.

На следующий день девушка взяла ребенка, которого назвала Ксавье, в аэропорт: она понимала, что вылететь ей не дадут, но хотела узнать у кого-нибудь, что ей делать дальше. Позднее она отправилась в консульство США, где подала заявление на получение свидетельства о рождении ребенка. В больнице врачи заверили молодую мать, что они с сыном совершенно здоровы.

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