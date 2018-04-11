YouTube уличили в рекламе порно

Пользователи сети обратили внимание на порнорекламу, которая автоматически включается на популярных видеозаписях на YouTube. Об этом сообщает Motherboard.

По словам очевидцев, реклама контента для взрослых появлялась перед роликами известных блогеров, включая Pewdiepie, Markiplier и Dude Perfect. В объявлениях показывалась полураздетая танцующая женщина, а в левом нижнем углу — ссылка с описанием Hot Girls 2018 («Горячие девушки 2018»). Слева от этих слов стоял скриншот из порнографического фильма.

Журналисты отмечают, что пользователи начали жаловаться на подобные ссылки еще в конце 2017 года, однако к апрелю количество негативных комментариев по этому поводу резко возросло.

Рекламная политика Google AdWords запрещает использовать контент для взрослых в объявлениях на платформе YouTube. «Когда мы видим, что реклама нарушает наши правила, мы немедленно удаляем ее и принимаем соответствующие меры, в том числе блокируя ответственный за это аккаунт», — прокомментировали представители YouTube проблему с порнографией.

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