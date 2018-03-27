Рекламу пива обругали за намек на превосходство белых

Пивоваренная компания Heineken удалила новый рекламный ролик после шквала критики и упреков в расизме, пишет CNN Money.

В ролике бармен замечает вдалеке светлокожую девушку, заинтересовавшуюся чужим бокалом пива. Он решает метнуть ей через длинную стойку бутылку светлого пива Heineken Light. Прежде чем попасть в руки девушки, бутылка минует несколько чернокожих людей. «Иногда легче означает лучше (Sometimes Lighter is better)», — гласит слоган кампании, появляющийся в финале ролика. Производитель указывает, что пиво содержит всего 99 калорий. Фразу также можно перевести как «Иногда светлее означает лучше».

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«Какими идиотами надо быть, чтобы одобрить эту рекламу? В огонь этого человека», — писала журналист Хелен Эренхофер в Twitter.

Реклама возмутила чернокожего рэпера Chance The Rapper. В своем микроблоге он назвал ролик «ужасно расистским», артиста поддержали тысячи человек.

В Heineken ответили, что рассчитывали сделать упор на то, что их светлое пиво менее калорийно в сравнении с остальным. Компания поблагодарила пользователей соцсетей и заявила, что впредь будет корректировать рекламную кампанию в соответствии с обратной связью.

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В начале 2018 года скандал вызвал снимок чернокожего мальчика, одетого в худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» на сайте H&M. После этого знаменитости начали отказываться от сотрудничества с брендом. В 2017 году в расизме обвинили марку Nivea, предложившую лосьон для осветления кожи.

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