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15:26, 13 июля 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины описал возможных будущих премьеров республики

Азаров назвал грядущую смену правительства Украины кастингом для преемников Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Грядущая смена правительства в Киеве является кастингом потенциальных преемников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, новый глава Кабмина должен будет проявить себя в течение полугода-года для дальнейшей замены действующего президента.

Покидающая пост премьера Юлия Свириденко, по его мнению, оставила о себе хорошее впечатление у администрации президента США Дональда Трампа, так как «засветилась на подписании нахального колониального договора по недрам, который подписала, не думая ни минуты».

Сергей Корецкий, по мнению Азарова, является «убежденным противником России», но не добился особых успехов в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Михаил Федоров, напротив, проявил себя на направлении дронов и Starlink.

Денис Шмыгаль, по оценке экс-премьера, не вызвал доверия украинцев за пять лет работы и вряд ли будет переназначен. Игорь Терехов, мэр Харькова, якобы уже отказался от предложения возглавить Кабмин.

Азаров резюмировал, что окончательное решение остается за США, которые через Зеленского спустят команду Верховной раде. «По факту, решать американцы будут», — заключил экс-премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале сообщил об освобождении от должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Кроме того, глава Украины анонсировал и другие изменения в правительстве страны, в том числе это коснется и состава руководителей правоохранительных органов.

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