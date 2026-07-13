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15:21, 13 июля 2026Мир

Великобритания объявила иранский КСИР террористической организацией

Sky News: Великобритания объявила иранский КСИР террористической организацией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irgc / Wana News Agency / Reuters

Великобритания объявила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Правительство объявило, что использует свои новые полномочия для объявления иранского Корпуса стражей исламской революции вне закона», — говорится в сообщении.

Как утверждается, причиной такого шага стала серия нападений на еврейскую общину в Великобритании. С момента принятия соответствующего решения правительством королевства поддержка или призывы к поддержке КСИР будут считаться уголовным преступлением.

Ранее КСИР заявил об уничтожении нескольких военных объектов США в Кувейте.

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