Sky News: Великобритания объявила иранский КСИР террористической организацией

Великобритания объявила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Правительство объявило, что использует свои новые полномочия для объявления иранского Корпуса стражей исламской революции вне закона», — говорится в сообщении.

Как утверждается, причиной такого шага стала серия нападений на еврейскую общину в Великобритании. С момента принятия соответствующего решения правительством королевства поддержка или призывы к поддержке КСИР будут считаться уголовным преступлением.

Ранее КСИР заявил об уничтожении нескольких военных объектов США в Кувейте.