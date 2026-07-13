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15:27, 13 июля 2026Россия

В России объяснили цель проекта ассоциации Украины с Евросоюзом

Сенатор Пушков: Германии нужна Украина в качестве территории плодородного подбрюшья России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил цель проекта ассоциации Киева с Евросоюзом (ЕС). В Telegram он высказал мнение, что Германии нужна Украина в качестве территории «плодородного подбрюшья России».

В мае канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на ассоциированном членстве Украины в ЕС, которое даст Киеву право участвовать в заседаниях без права голоса. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от этого предложения.

Пушков обратил внимание на то, что в июне начались переговоры по основополагающим принципам для вступления в ЕС, касающимся обеспечения верховенства закона, прав человека и демократии на Украине. По его словам, в стране нет вышеперечисленных качеств, но есть «глубоко укорененная коррупция». При этом Пушков подчеркнул, что на сегодняшний день Мерцу «это неважно».

«Им нужна Украина, как ее хотел заполучить кайзер Вильгельм, направивший туда немецкие войска в 1918 году, и как ее хотел заполучить Гитлер, захвативший ее в 1941 году. Территория плодородного "подбрюшья" России с давних пор была объектом вожделения и Второго, и Третьего Рейха. Отодрать эту землю от России — более чем 100-летний германский соблазн. В этом смысле с тех пор ничего не изменилось, а Мерц является продолжателем политики кайзера Вильгельма и Гитлера», — заключил Пушков.

Ранее немецкий депутат Штеффен Котре поделился мнением, что проект ассоциации Украины с Евросоюзом в первую очередь нацелен на то, чтобы навредить России. Он заявлял, что экономическая основа проекта слаба и в итоге начнет разрушаться.

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