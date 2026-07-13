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Силовые структуры
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15:23, 13 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба двух подростков-террористов в российском регионе

В Калининграде два подростка-террориста получили по пять лет в воспитательной колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Калининграде суд приговорил двоих подростков к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

Фигуранты принимали участие в деятельности террористической организации. Они признаны виновными и будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Как установил суд, в марте 2025 года подростки общались с представителями террористической организации. Они сообщали им информацию о координатах базовых станций операторов сотовой связи, электрощитов и военного комиссариата на территории области. Кроме того, они отправляли организации фотографии данных объектов.

Ранее сообщалось, что число подростковых преступлений за первое полугодие 2026 года в России выросло на 10 процентов по сравнению с 2025 годом.

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