Разработчик дизайна популярных моделей BMW получил российское гражданство

Автодизайнер BMW, Kia и Citroën Пьер Леклерк стал гражданином России

Разработчик дизайна популярных моделей BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: <...> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии», — говорится в документе, опубликованном 13 июля 2026 года.

В соответствии с законом Леклерк в течение одного года обязан принести присягу гражданина РФ. Без соблюдения процедуры решение о выдаче гражданства будет аннулировано.

Пьер Леклерк начинал свою карьеру в итальянском ателье Zagato, сотрудничавшем с Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin и Lamborghini. Потом работал в американском Ford, а в 2000 году перешел в немецкий концерн BMW и задержался там на 13 лет. Именно он создал экстерьер моделей X5 и X6. Из немецкого концерна дизайнер ушел в китайский Great Wall Motors, где возглавил подразделение дизайна и руководил разработкой внешности кроссоверов Haval и Wey. В 2017-м Леклерк перешел в южнокорейскую Kia Motors, а позже — в Citroën.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Volkswagen был вынужден принять непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска.