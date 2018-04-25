Шоу «Пусть говорят» оказалось уделом одиночек

Аналитики выяснили, что чаще всего смотрят и слушают одинокие жительницы России. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

По данным экспертов, в октябре-декабре 2017 года холостые телезрительницы предпочитали смотреть Первый канал (67 минут в день) и ТНТ (68 минут в день): особой популярностью пользовались программы «Пусть говорят» и «Битва экстрасенсов», а также политические и новостные передачи. В среднем женщины проводили за экраном телевизора по 213 минут в день.

Самыми популярными радиостанциями среди холостых слушательниц стали «Ретро ФМ» (5,6 процента аудитории) и «Европа Плюс» (почти 4 процента), однако по продолжительности прослушивания лидирует «Авторадио» (111 минут в день).

Также специалисты проанализировали поведение одиноких женщин в сети. Как выяснилось, в четвертом квартале 2017 года к приложениям на смартфонах обращались 37 процентов из исследуемой аудитории. Пользовательницы мобильных программ проводили в них около 19 минут в день. «Однако активные пользовательницы приложений для общения (WhatsApp, Viber, Google, "ВКонтакте", Instagram) могут оставаться в сети не менее 22 минут в день», — говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что анализировали поведение женщин от 25 до 50 лет, которые живут одни, без детей и пары. Среди россиянок таких порядка 30-35 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!