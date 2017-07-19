Названы самые эпичные провалы женщин в профилях на сайтах знакомств

Пользователи Reddit поделились самыми неудачными вариантами заполнения женских профилей на сайтах знакомств, которые, по их мнению, отпугивают мужчин. На это обратило внимание издание The Independent.

В теме было оставлено более шести тысяч комментариев. Самым популярным оказалось предположение юзера под ником SultanOfMars: представителей мужского пола раздражают подписи вроде «я принцесса» или «со мной нужно обращаться, как с принцессой».

Участники сообщества также согласились, что не переносят женщин, которые проявляют негатив. К примеру, некоторые в описании аккаунта оставляют фразу: «Я тебя уже ненавижу».

Одинокие девушки, заметили пользователи, часто публикуют в своем профиле «список желаний»: параметры, которыми должен обладать избранник. Один из комментаторов посетовал, что зачастую под запрашиваемые критерии подходит только бойфренд куклы Барби Кен. Подобные дамы иногда добавляют, что «ни в коем случае не будут писать первыми», что также раздражает мужчин.

Юзеры также посмеялись над любительницами глубокомысленных цитат неизвестного происхождения.