Американка случайно попала на свидание с 97-летним похотливым стариком

Американка Прийя-Алика Элиас (Priya-Alika Elias) рассказала в своем Twitter историю о том, как после знакомство с молодым человеком в сервисе OkCupid обернулось свиданием с 97-летним мужчиной. Об этом сообщает Metro.

Девушка решила рассказать своим подписчикам, которых у нее более 27 тысяч, веселую историю о том, как взрослые мужчины флиртуют с ней в интернете, полагая, что Элиас уже достигла преклонного возраста. Это часто происходит из-за ее ника Cat Grandma («Бабушка-кошатница»).

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Элиас призналась, что повелась на фотографию, на которой мужчина стоит спиной на фоне гор. Он показался ей интересным, поскольку много писал о своих путешествиях.

Встреча произошла в январе в Бостоне, поэтому девушка оделась довольно многослойно и, придя в кофейню, долго снимала зимнюю одежду. Через несколько минут она обнаружила, что перед ней стоит старик, с которым она познакомилась на сайте знакомств.

По словам Элиас, мужчина действительно выглядел так, будто ему скоро исполнится 100 лет. Сначала он рассказывал о том, что хочет написать книгу о современных отношениях в социальных сетях, но затем внезапно начал приставать с непристойными предложениями.

После такого девушка ретировалась из кофейни и удалила аккаунт в сервисе знакомств. Она призналась, что спустя некоторое время эта история действительно звучит очень смешно и нелепо.