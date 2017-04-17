Американец решил судиться с сервисом гей-знакомств из-за преследующих его мужчин

Житель Нью-Йорка подал в суд на сервис гей-знакомств Grindr из-за того, что более тысячи мужчин пытались познакомиться с ним против его воли. Об этом сообщает The Independent.

В течение полугода 32-летний Мэттью Херрик (Matthew Herrick) сталкивался с незнакомцами на пороге своего дома, у своего офиса и на улице. Он считает, что это происходит из-за фальшивого профиля в Grindr с его фотографиями, который создал его бывший партнер.

Материалы по теме «От человеческих инстинктов никуда не денешься» Как российские геи отбрасывают страхи и идут знакомиться в приложении Grindr

Со злоумышленником, который сообщает незнакомцам домашний адрес Херрика, он также познакомился в гей-сервисе в 2015 году. После расставания он начал сталкиваться с мужчинами, желающими завести с американцем отношения. По его словам, некоторые угрожали ему изнасилованием и убийством.

В течение нескольких месяцев Херрик отправил более 50 жалоб в сервис, но так и не получил ответа.

В своем иске мужчина не сообщает о конкретных случаях угроз, но утверждает, что попадал в ряд неприятных инцидентов на работе, у дома и в ресторане. Харрик уточнил, что в некоторых случаях незнакомцы думают, что его решительный отказ от общения — элемент ролевой игры, и продолжают домогаться.