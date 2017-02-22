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Гею отказали во въезде в США из-за обнаженных фото и регистрации на ЛГБТ-сайтах

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Жителю Ванкувера дважды отказали во въезде на территорию США из-за обнаженных снимков и регистрации на сайте гей-знакомств Scruff. Об этом сообщает портал Dailyxtra.

По информации сервиса, в октябре 2016 года 30-летний канадец по имени Андре собирался навестить своего парня, работающего в американском городе Новый Орлеан (штата Луизиана). Однако на границе офицеры таможенного контроля изъяли у него телефон и ноутбук. «Я испугался, поэтому дал им свои пароли, а потом сидел там в течение одного-двух часов. Я пропустил свой рейс», — рассказал он.

После этого Андре начали задавать вопросы по поводу файлов на ноутбуке, личной переписки, а также регистрации на ЛГБТ-ресурсах и сайтах гей-знакомств. Офицеры решили, что мужчина работает в секс-индустрии и намерен продолжить незаконную деятельность в США. В итоге канадцу пришлось вернуться домой.

Через месяц мужчина, подготовив письма от работодателя и удалив все переписки и приложения для знакомств, попробовал снова полететь в Новый Орлеан. В этот раз офицеры начали просматривать файлы на ноутбуке Андре и обнаружили несколько его обнаженных фотографий. «Они спросили меня, кто изображен на снимках. Это было унизительно и стыдно», — признался канадец.

После проверки таможенники снова отказали Андре во въезде в США и посоветовали не чистить информацию на устройствах во время следующей поездки. «Мне сказали, что меня подозревают в предоставлении эскорт-услуг. А я даже не мог поспорить с ними», — подытожил он.

Из-за отмены авиабилетов и бронирования отелей мужчина потерял более 1,2 тысячи долларов.

Несмотря на то что инциденты произошли в 2016 году, возмущенным канадским и американским ЛГБТ-активистам удалось привлечь внимание к произошедшему только сейчас. «С таможенными агентами необходимо проводить разъяснительные работы. Они не понимают, что люди, ведущие нормальную половую жизнь, не проститутки», — заявил директор по правовым вопросам американской ЛГБТ-организации Lambda Legal Джон Дэвидсон (Jon Davidson).

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