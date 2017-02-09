В казнящей за гомосексуализм Саудовской Аравии массово полюбили геев

В Саудовской Аравии, где за гомосексуализм в том числе предусмотрена смертная казнь, в топ Twitter выбился хештег «я люблю геев, и я не один из них». На это обратило внимание издание The Independent.

С помощью хештега жители страны надеются поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, притесняемых в государстве. В рамках акции пользователи публикуют картинки, которые иллюстрируют, что все люди равны независимо от гендерной идентичности.

«Я не гей, но поддерживаю их, потому что верю в свободу любви.»

— عبد الصمد ، xoxo (@6Abdulellah9) 03 февраля 2017, 13:33

«Я так горжусь вами и тем, что вижу этот тег в тренде в самом большом гомофобном королевстве.»

«Как можно их не любить?»

Саудовская Аравия входит в число стран, где однополые отношения могут наказываться смертной казнью. В исламе многие формы сексуального поведения считаются недопустимыми, а нормы шариата предусматривают жесткие наказания за отступление от правил.