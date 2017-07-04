Британец создал «самое успешное» резюме с помощью автозаполнения Google

Житель Лондона Аарон Гиллис (Aaron Gillies) опубликовал в Twitter резюме, на вопросы которого он отвечал с помощью автозаполнения в поиске Google. Результаты эксперимента впечатлили пользователей сети, сообщает Mashable.

Издание отмечает, что резюме вышло слишком честным и странным, и с такими вводными кандидат вряд ли сможет получить работу.

Меня зовут Кхан

Я живу один

Мой телефон не включается

Мой электронный адрес рассылает спам

Личная информация:

Дата рождения: я был рожден, чтобы любить тебя

Семейное положение: я женат на Англии

Национальность: моя страна — мир

Языки: мой язык — мое пробуждение

Пол: я идентифицирую себя как волка

Профайл: Я ни в чем не хорош, но я могу перевозить вас

Ключевые навыки: я верю, что дети — наше будущее

Профессиональный опыт: однажды я видел слона, но избранный — это я

Профессиональные навыки: я обучался на войне горилл и могу это доказать математически

Пожалуйста, наймите меня, мне нужны деньги. Я смогу позволить себе купить приложения на iPhone.

Спасибо за обслуживание

Многие признались в том, что не смогли сдержать смех во время чтения резюме. Некоторые посчитали, что именно такой человек должен возглавлять крупные корпорации вроде Uber.

Еще несколько пользователей попробовали самостоятельно заполнить резюме по тому же принципу и также остались очень довольны результатом. Юзер под ником @thomdunn рассказал о том, что как-то использовал автозаполнение в поиске Google для создания профиля на сайте знакомств, и «вышло очень сексуально».

В апреле жительница Екатеринбурга по имени Мария рассказала журналистам о том, что ей не удалось устроиться в салон красоты, поскольку работодателю не понравились ее фото в образе персонажа «Звездных войн» Дарта Мола и снимки собак. История приобрела вирусный эффект благодаря комментариям девушки-нанимателя: образы кандидатки показались ей «неправославными».