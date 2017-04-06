Екатеринбурженке отказали в работе из-за неправославного фото во «ВКонтакте»

Жительнице Екатеринбурга по имени Мария не удалось устроиться в салон красоты, поскольку работодателю не понравились ее фото в образе персонажа «Звездных войн» Дарта Мола и снимки собак. Об этом в Twitter рассказала ее знакомая.

Девушка опубликовала ответ работодателя. Рассматривавшая резюме женщина отметила, что соискательница очень творческая особа, но ее как православную насторожили некоторые образы Марии. Приятельница опубликовала фотографию девушки в одном из таких образов.

На решение о приеме на работу повлияли и фотографии собак в профиле Марии.

История екатерибурженки приобрела вирусный эффект. Скриншоты переписки с работодателем распространяются в соцсетях и в Telegram-каналах, на ее историю обратили внимание СМИ. Подруга призналась, что после трехсотого ретвита она перестала следить за личными упоминаниями в сети, потому что «началась полная вакханалия».

В результате Мария получила три предложения о работе, в том числе и в Москве, ей начали поступать предложения о телесъемках, правда, четыре таких предложения она отклонила.

