Россиян научили выбирать кроссовки

Роскачество составило рекомендации по выбору беговых кроссовок и уходу за ними. Выдержки из инструкции приводит ТАСС.

Специалисты ведомства обратились за помощью к олимпийской чемпионке по легкой атлетике Ирине Приваловой. По ее словам, один из главных параметров при выборе кроссовок — степень жесткости подошвы — зависит от индивидуальных предпочтений покупателя. Сама спортсменка предпочитает обувь с подошвой средней жесткости.

Особенно важно выбирать кроссовки с хорошей амортизацией для пробежек с целью похудения, ведь в этом случае стопа принимает на себя более сильный удар от лишнего веса. Производители используют разные технологии: капсулы со сжатым воздухом, специальный гель, вспененные материалы или пружины.

Также важна привычка ставить ногу при беге. Явление, когда носки направлены наружу, называется гиперпронацией. Она опасна для коленей, поэтому тем, для кого характерна такая манера бега, стоит покупать кроссовки со специальной вставкой внутри подошвы — она ограничивает разворот стопы и стабилизирует нагрузку.

Также специалисты Роскачества советуют тщательно подходить к примерке спортивной обуви: важно, чтобы она плотно прилегала к ноге — не давила и при этом не сидела слишком свободно. Важно оставлять небольшой запас, ведь во время бега стопа немного увеличивается.

Стирать кроссовки эксперты советуют в мыльной воде, однако для этого можно использовать и стиральную машину. Менять обувь лучше всего после 500-1000 километров пробега.

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