Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. Об этом говорится в результатах исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

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В общей сложности специалисты проверили продукты шести брендов: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Только куриные бедра последней марки признаны экспертами безопасными для употребления.

Как сообщили в Росконтроле, у куриных бедер марки «Троекурово» все признаки несвежего продукта: у мяса затхлый запах, липкая поверхность, беловато-желтого цвета с серым оттенком. Содержание микроорганизмов в нем 24 раза выше максимально допустимого значения.

У куриных бедер «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превышает допустимое значение. Причем в мясе первой марки помимо этого нашли бактерии группы кишечной палочки, а в мясе второй марки — сальмонеллы. Все три марки включили в черный список организации.

Повышенный уровень микроорганизмов выявлен и у куриных бедер марок Servilux и «Ясные зори», правда, не в таком высоком количестве. В связи с этим данные марки включили в список товаров с замечаниями. Специалисты также проверили мясо на антибиотики, однако не нашли следы препаратов ни в одном из шести тестируемых образцов. Признаков инъекций или обработки мяса растворами также не обнаружено.

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