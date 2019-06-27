Назван самый вкусный паштет

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного паштета и назвал марки с самым вкусным продуктом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Исследователи проверили паштеты марок Argeta, «Каждый день», «Главпродукт», Hungrow и Setra. Было установлено, что внешний вид, консистенция у всех образцов хорошие. Лучшими на вкус оказались паштеты Argeta, «Главпродукт» и Setra. Претензии возникли только к мучнистому привкусу и слабому аромату пряностей паштета «Каждый день» и горьковатому вкусу образца Hungrow.

Было установлено, что куриная печень встречается в товарах всех проверенных марок в незначительном или умеренном количестве — то есть меньше половины объема. Однако все образцы были признаны безопасными. При этом специалисты заявили, что ни один из проверенных образцов нельзя рекомендовать к покупке.

В cписок товаров с замечаниями попали паштеты Argeta, «Каждый день», «Главпродукт» и Setra из-за содержания веществ, которые не указаны на упаковке, а также обнаружения посторонних ДНК, например, говяжьей или свиной. Паштет Hungrow добавлен в Черный список «Росконтроля» — в нем не нашли сливочное масло, указанное на упаковке, но обнаружили не упомянутый нитрит натрия.

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