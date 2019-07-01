Названа лучшая ветчина

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование ветчины для завтрака и обнаружили, что только один бренд можно рекомендовать к покупке.

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В общей сложности специалисты изучили ветчину семи брендов: «Мясной дом Бородина», «Рублевский», «Велком», «Окраина», «Мяснов/Черкизово», «Чернышихинские колбасы» и «Эколь». Продукты двух последних брендов были признаны небезопасными из-за повышенной концентрации бактерий. В ветчине «Чернышихинские колбасы» нашли кишечную палочку.

В ветчине всех марок, кроме «Окраины», нашли консерванты, стабилизаторы или добавки, не указанные на упаковке. Продукты марок «Мясной дом Бородина», «Рублевский», «Чернышихинские колбасы» и «Мяснов/Черкизово» оказались не соответствующими стандарту по органолептическим показателям: они имеют вяжущую консистенцию и сладковатый привкус. По результатам исследования специалисты пришли к выводу, что могут рекомендовать к покупке только ветчину «Окраина». Все остальные образцы добавлены в черный список «Росконтроля» за многочисленные нарушения.

Ранее организация провела исследование куриного паштета и назвала марки с самым вкусным продуктом. Всего проверялись паштеты пяти марок. Лучшими на вкус оказались Argeta, «Главпродукт» и Setra. Претензии возникли только к мучнистому привкусу и слабому аромату пряностей паштета «Каждый день» и горьковатому вкусу образца Hungrow.

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