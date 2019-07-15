Производитель «опасной» курятины отреагировал на обвинения

В компании «Дантон-Птицепром», выпускающей продукцию под брендом «Ржевское подворье», прокомментировали результаты исследования бедер цыплят-бройлеров, проведенного экспертным центром Союза потребителей «Росконтроль». Заявление компании поступило в редакцию «Ленты.ру».

В частности, производитель обращает внимание, что исследование, результаты которого были опубликованы 15 июля, проводилось в период с 26 февраля по 15 марта и действительно только для образцов, прошедших лабораторные испытания.

Отмечается, что в протоколе «Росконтроля» отсутствуют данные о дате изготовления, упаковке продукта и остаточном сроке годности на момент приобретения и момент передачи образцов на испытания.

Тем не менее в «Дантон-Птицепроме» указали, что проводят серьезную работу после получения каждого негативного отзыва. Так, производитель усилил санитарный контроль на производстве, а также контроль за условиями транспортировки продукции.

Кроме того, усилен микробиологический контроль всех используемых упаковочных материалов, а также проведена с сотрудниками разъяснительная работа о биобдительности.

Ранее «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров шести брендов и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. В их числе оказалась и продукция марки «Ржевское подворье».

В исследованной курятине содержание микробов превышало допустимое значение в 30 раз. Также в мясе были обнаружены сальмонеллы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!