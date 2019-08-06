Назван лучший способ выбрать сладкую дыню

Роспотребнадзор составил памятку для покупателей о том, как выбрать «сочную, ароматную, спелую и сладкую» дыню. Она опубликована на сайте ведомства.

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Для того чтобы определить идеальную дыню, нужно оценить цвет ее кожуры и звук при ударе по плоду. Кожура должна быть без темных пятен, которые свидетельствуют о том, что плод испорчен. Исключением является только небольшое светлое пятно, которое обозначает место соприкосновения плода с землей.

Чтобы определить спелость плода по звуку, нужно слегка хлопнуть по дыне. Если звук глухой, то плод созрел, если же звук звонкий и «хрустящий», как у спелого арбуза, то дыня еще зеленая. Кроме того, спелость дыни можно проверить, если слегка сжать ее руками: хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч, отмечают специалисты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лучше всего покупать дыни в супермаркете или на официальных рынках, где товар хранится в правильных условиях. Опасно покупать плоды на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что там дыни впитывают токсичные вещества.

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