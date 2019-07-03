В России захотели контролировать сбор грибов

Министерство сельского хозяйства может начать контролировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект постановления правительства, разработанного ведомством.

Документ предлагает сделать Минсельхоз уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики в сфере сбора и переработки дикоросов. Это обосновывается тем, что продукция обладает высоким экспортным потенциалом, соответственно и сфера их переработки обладает значительным потенциалом роста.

Отмечается, что для контроля за сбором грибов и ягод ведомству не понадобится дополнительный бюджет и увеличение численности работников.

В прошлом году группа депутатов Госдумы подготовила законопроект, который должен, по мнению авторов, создать механизмы, позволяющие гражданам наладить сбор и продажу грибов, бересты, хвои, березового сока, ягод и мха в коммерческих целях.

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