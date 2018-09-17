Депутаты предложили легализовать продажу грибов

В России планируется развивать сбор ягод, грибов, бересты и прочих лесных ресурсов через систему кооперации. Соответствующий законопроект подготовила и внесла группа депутатов Госдумы.

Законопроект направлен на то, чтобы устранить пробелы в правовом регулировании и создать механизмы, позволяющие гражданам наладить сбор и продажу «недревесных и пищевых лесных ресурсов» в коммерческих целях. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, к недревесным и пищевым ресурсам относятся, в частности грибы, береста, хвоя, березовый сок, ягоды,мох.

«Предлагаемый законопроект заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предполагает развитие отрасли через развитие пунктов скупки и обработки ресурсов через систему промкооперации. По мнению авторов, после того как правовые вопросы будут уточнены, возможно применение мер господдержки и продвижение новых брендов грибов и прочих лесных ресурсов на российской и мировой арене.

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