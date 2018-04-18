Путин подписал закон о свободном сборе валежника

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Материалы по теме Валежник как антикризисный план Что думают в сети об идее Госдумы предложить россиянам собирать хворост

Закон, принятый Госдумой 3 апреля 2018-го, вступит в силу с 2019 года. Поправки внесены в Лесной кодекс. Они позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Согласно документу, валежник относится к недревесным лесным ресурсам.

Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, комментируя инициативу разрешить свободный сбор валежника, отметил, что у него просто радуется сердце. Принятие законопроекта порадовало многих пользователей сети. По их словам, Госдума наконец что-то разрешает, а не запрещает. «Всего 10 лет прошло, а уже разрешили населению валежник собирать!» — отмечает пользователь Михаил Светлов. «Валежник — национальное достояние! Мечты сбываются!» — говорится в аккаунте в Twitter «Валежник Наш».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!