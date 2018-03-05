Снежный коллапс доказал бесполезность пиццы с ананасами

Пользователь Twitter Льюис Вейк (Lewis Wake) опубликовал снимок из британского супермаркета с пустыми полками. Он обратил внимание, что коробки с замороженной пиццей с ананасами остались нетронутыми, и счел это доказательством бессмысленности существования этого блюда.

На снимке также видно, что покупатели предпочли приобрести товар как подороже, так и подешевле, но пицца с экзотическим сочетанием успехом не пользовалась.

В комментариях завязался нешуточный спор между любителями и ненавистниками пиццы с ананасами. Первые заметили, что ветчину можно заменить сыром и фруктами. Противники такого сочетания продуктов утверждали, что лучший способ употребления этого полуфабриката — сразу выбросить его.

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Большинство подписчиков обратили внимание блогера, что пиццу с ананасом не покупают, несмотря на привлекательную цену. На снимке видно, что блюдо стоит сравнительно недорого: цена одной коробки — 3 фунта (приблизительно 230 рублей — прим. «Ленты.ру»), меньшая стоимость установлена только на товары со скидкой.

Пустые полки в супермаркетах Великобритании — следствие покупательского бума во время снежного циклона в стране. Рекордно низкие температуры и продолжительные снегопады нарушили привычный режим доставки продуктов в магазины.

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