В России раскритиковали испанский список абсолютно вредных продуктов

Глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург раскритиковал список продуктов, которые сочли абсолютно вредными его испанские коллеги. Об этом сообщает Ura.ru в воскресенье, 20 октября.

«С тем, что нужно отказаться от низкокалорийных и низкожирных продуктов, я никак не согласен», — сказал он.

Гинзбург также усомнился во вреде обезжиренных молочных продуктов. При этом он подчеркнул, что лучше употреблять не полностью обезжиренные продукты, а маложирные.

С запретом испанских диетологов на полуфабрикаты Гинзбург также не согласился. «Смотря в каком виде полуфабрикаты. Если вам порезали рыбу в виде стейков или приготовили из рыбы филе, это тоже в какой-то степени полуфабрикат. Но что в нем плохого?» — сказал он.

Солидарность с коллегами он проявил лишь относительно рекомендации исключить из рациона мясо глубокой переработки, алкоголь, сахар и кондитерские изделия.

Ранее в воскресенье испанские диетологи раскритиковали утверждение, что любые продукты допустимо употреблять в меру. Они занесли в категорию вредных продуктов рафинированную муку, колбасные изделия, обезжиренные молочные продукты, выпечку, снэки, полуфабрикаты, а также алкоголь и мясо глубокой переработки. Эксперты отдельно подчеркнули, что ни о какой якобы полезной дозе спиртного не может быть и речи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!