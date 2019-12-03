Россиянам подсказали лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество провело исследование и определило лучшие мобильные приложения для заказа такси. Результаты опубликованы на сайте организации.

Всего испытания проводились по 48 критериям. Эксперты оценили программы как для смартфонов на iOS, так и на Android. Оценивались такие особенности, как функциональность, удобство пользования, безопасность, производительность и надежность программ. Сотрудники Роскачества отметили, что у некоторых приложений были выявлены уязвимости, из-за которых злоумышленник, хоть и с малой долей вероятности, но может получить контроль над устройством пользователя.

В итоге большинство приложений получили оценку в четыре балла из максимальных пяти. Лучшими по сумме всех критериев на iOS были признаны «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett. В тройку приложений для заказа такси на Android вошел «Ситимобил», заняв второй место. Первая и третья позиция — за «Яндекс.Такси» и Uber Russia соответственно.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили предоставить российским регионам право ограничить число разрешений на такси. Агрегаторы такси выступили против инициативы. По их словам, это вероятно приведет к росту цен на услуги.

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