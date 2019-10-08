Выявлены недостатки популярных в России мессенджеров

Роскачество провело исследование наиболее популярных мессенджеров в России и выявило недостатки в их работе и безопасности общения. Результаты опубликованы на сайте организации.

В тройку лидеров приложений как для iOS, так и для Android попали Viber и WhatsApp. Испытания проводились по 68 критериям. Среди них — аудиозвонки, видеозвонки, стикеры, редактирование и удаление сообщений, шифрование передаваемых данных, наличие версии для ПК и другие. В исследование не был включен мессенджер Telegram из-за ограничения доступа на территории страны.

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Специалисты организации не нашли небезопасные приложения, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, из-за чего их нельзя считать полностью защищенными. У WhatsApp не обнаружены такие функции, как самоудаляющиеся сообщения и защита от скриншотов. У Viber нашли рекламные материалы в приложении и отсутствие возможности скрыть номер телефона в настройках приватности.

По мнению Роскачества, наиболее функциональными приложениями являются «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». По совокупности всех критериев лучшими на iOS признаны WhatsApp, Viber и Skype, а на Android — WhatsApp, Viber и Threema.

В 2018 году по итогам опроса «Левада-Центра» самым популярным мессенджером среди россиян был признан WhatsApp (36 процентов). Второе место занял Viber (29 процентов), а третье — приложение «ВКонтакте» (26 процентов). Telegram тогда занял пятую строчку (8 процентов).

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