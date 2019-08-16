Роскачество научило отличать фейковые отзывы о товарах в интернете от настоящих

Роскачество дало рекомендации, с помощью которых можно распознать поддельные отзывы о товарах и услугах в интернете. Критерии перечислены на сайте организации.

В организации отметили, что существуют слова и словосочетания, которые редко используют настоящие покупатели. В этот список вошли «восхитительный товар», «восторг», «самая лучшая компания», «очень круто все сделали», «самые низкие цены», а также призывы «убедитесь сами», «попробуйте», «…и сами все увидите».

Многократное упоминание названия компании также говорит о том, что отзыв написан не настоящим покупателем, а копирайтером или SEO-специалистом. Сомнительными стоит считать отзывы, в которых отсутствуют детали или в которых, наоборот, подробных фактов в избытке.

Роскачество предложило особенно внимательно относиться к отзывам на сайтах компаний, так как они модерируются, а зачастую и сочиняются сотрудниками.

Ранее в августе эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

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