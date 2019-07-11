Названы причины взрывов батарей смартфонов

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные причины взрывов аккумуляторов ноутбуков и смартфонов, а также дали советы по их профилактике.

Взрывы аккумуляторов происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение гаджетов. По словам экспертов, во всех устройствах установлен литий-ионный аккумулятор. Из-за резкого перепада температуры он начинает вырабатывать газ, аккумулятор надувается или иногда дает течь. Кроме того, повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что повлечет за собой взрыв.

Для его предотвращения в Роскачестве порекомендовали пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными блоками, не допускать перегрев аппарата, в том числе не запуская «тяжелые» для гаджета процессы во время зарядки. В ведомстве также напомнили, что гаджеты не стоит носить в заднем кармане одежды, так как есть риск взрыва аккумулятора из-за механических повреждений. При вздутии аккумулятора его нельзя использовать, так как из-за химических реакций может произойти взрыв, добавили эксперты.

В случае возгорания аккумулятора необходимо выдернуть из розетки зарядное устройство, не прикасаясь к гаджету, или обесточить все помещение, если есть такая возможность. Кроме того, гаджет можно бросить в воду или накрыть его. Если реакция уже началась, устройство надо быстро бросить в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

В Роскачестве отметили, что компании пытаются создать новый тип аккумулятора с улучшенной энергоемкостью, более продолжительным сроком службы и высоким уровнем безопасности.

Ранее в июле в Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона. Он принес с улицы телефон и поставил его на зарядку, после чего аппарат взорвался. От полученных травм ребенок скончался.

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