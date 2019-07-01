Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке

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Смартфон Samsung Galaxy S10 перегрелся и взорвался во время зарядки. Ролик с обуглившимся смартфоном опубликован в китайской соцсети Weibo.

Автор ролика рассказал, что пытался разблокировать смартфон, пока он лежал подключенным к зарядному устройству. В этот момент кабель зарядки нагрелся, а смартфон задымился и затем воспламенился. Владелец устройства не стал рассказывать, удалось ли ему получить ответ от производителя по поводу замены устройства или компенсации.

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