Samsung Galaxy S10 взломали ненастоящим отпечатком пальца

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Пользователь darkshark смог взломать ультразвуковой дактилоскопический сенсор под экраном смартфона Samsung Galaxy S10, используя 3D-модель отпечатка пальца.

Он сделал снимок собственного отпечатка, оставленного на бокале для вина, после чего обработал его в Photoshop и с помощью 3ds Max создал объемную модель. Печать заняла у него около 13 минут. В результате с получившейся копией отпечатка ему удалось разблокировать смартфон.

«Я мог бы сделать все это менее чем за три минуты и удаленно поставить на печать 3D-модель, чтобы она была готова к тому моменту, как я доберусь до телефона», — пишет darkshark.

Samsung Galaxy S10 стал одним из первых телефонов, который оснастили ультразвуковым сканером отпечатков под стеклом. В других смартфонах с подобным способом разблокировки используется оптический сенсор.

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