Названы лучшие смартфоны начала года

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов и назвала главные гаджеты начала 2019 года. Тестирование проводится совместно с Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT), говорится на сайте организации.

По результатам тестов лучшими смартфонами весны 2019 года названы Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e, которые заняли в общем рейтинге первые три позиции. Указывается, что S10 и S10+ имеют лучший дактилоскопический сенсор под экраном, который создает трехмерное изображение отпечатка пальца. Также специалисты учитывали наличие быстрой зарядки (телефоны заряжаются до 50 процентов за 30 минут). Однако в рейтинге камер лидерство по-прежнему за смартфонами Apple, а флагманы Samsung заняли 7, 8 и 10 места.

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Всего эксперты протестировали 25 новых смартфонов, среди которых OnePlus 6T, Honor View 20, Nokia 8.1 и Xiaomi Mi 8 Pro. Однако ни один из них не вошел в первую десятку рейтинга, и на данный момент все они заняты смартфонами Samsung, Apple и Huawei.

В декабре 2018 года «Роскачество» составило рейтинг лучших телефонов года. Лучшим смартфоном стал Galaxy Note9 (сейчас он уже на четвертой позиции). По мнению специалистов, его единственным недостатком является «слабая слышимость в шумной обстановке». На втором и третьем местах рейтинга находятся iPhone Xs Max и iPhone Xs соответственно (сейчас на пятом и шестом местах), из недостатков у них выделяют лишь «серьезные повреждения в барабанном тесте»: оба телефона не выдержали теста на прочность, и после 50 падений у Max был значительно поврежден экран, а у обычного Xs сломалась камера.

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