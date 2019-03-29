iPhone Xs оказался прочнее Samsung Galaxy S10

Автор YouTube-канала PhoneBuff проверил на прочность Samsung Galaxy S10+ и iPhone Xs Max. В результате падения на бетонную поверхность смартфон Samsung получил гораздо больше повреждений, чем iPhone.

Также у телефона Samsung перестал работать ультразвуковой сканер отпечатков под экраном из-за падения на фронтальную панель. Однако после 10 падений на фронтальную панель Galaxy S10 продолжил работать, тогда как экран iPhone перестал реагировать после третьего падения. При этом оба производителя заявляют, что их устройства обладают самыми прочными в мире стеклами.

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