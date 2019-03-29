Раскрыт дизайн iPhone XI

В сети опубликовали снимок чертежа нового iPhone, который, по слухам, получит название XI. Изображение появилось на сайте /leaks.

На чертеже показано, что смартфон будет такой же формы, что и iPhone X и Xs. Главной особенностью является вырез под камеру, в котором будет находится три модуля. В ранних утечках указывалось, что смартфон получит камеру с ультрашироким углом обзора, как у Huawei P30 и Samsung Galaxy S10. Предполагается, что утечка произошла из цепочки поставщиков комплектующих для Apple.

Также смартфон может получить функцию обратной зарядки, которая уже есть в смартфонах Samsung и Huawei. C ее помощью смартфон сможет заряжать аксессуары и с помощью Qi. Вместе с этим аналитики предполагают, что компания откажется от Lightning-разъема для зарядки и поставит USB-C, как уже это сделала в iPad Pro.

Презентация нового iPhone должна состояться осенью 2019 года.

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