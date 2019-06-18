Наука и техника
 
Последние новости
Арестованы 15 участников конфликта в Чемодановке
Появилось видео нападения на директора Фонда кино
В России предложили сажать в тюрьму за приставания на улице
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Футболист сборной Украины допустил переезд в Россию
На Москву обрушатся грозы 
Команда Порошенко решила отказаться от критики Зеленского
Покончивший с собой бывший глава Свердловской железной дороги оставил записку
Телеведущая встретила саму себя в эфире и удивилась увиденному
Новости партнеров

Названы десять лучших смартфонов

Перейти в «Мою Ленту»
Huawei P30 Pro

Эксперты «Роскачества» обновили список лучших смартфонов, добавив новые устройства, вышедшие в начале 2019 года. Также они изменили принцип оценки устройств, говорится на сайте организации.

Отмечается, что в новом рейтинге наибольший вес имеют характеристики камер устройства, так как этот параметр является основополагающим при выборе смартфонов. В результате в список устройств добавили несколько новых моделей, среди которых в топе Huawei P30 и P30 Pro (пятое и восьмое места соответственно). Оба устройства, по словам экспертов, имеют быструю систему распознавания лица, одинаково хорошо прошли тест на прочность и неплохая автономность.

Первые три места рейтинга по-прежнему за смартфонами Samsung: Galaxy S10+, S10 и Note 9. Смартфоны от Apple занимают четвертое (iPhone Xs Max) и восьмое (iPhone Xs) места. Остальные позиции также за телефонами Samsung: S10e (шестое), S9+ (девятое) и S9 (десятое).

Остальные новинки года не попали в топ. Среди них Samsung Galaxy M20, A50 и A70, а также Sony Xperia 10 и 10 Plus. Рейтинг составляется Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) и на момент последнего обновления в нем насчитывалась 451 модель, 106 из которых уже вышли из продажи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые ненадежные смартфоны
Названы лучшие смартфоны начала года
iPhone X провалил тест на прочность
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:19Сегодня

«Людей грузили в телячьи вагоны»

Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
04:04Сегодня

F-35 увеличат дальность

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

18:5517 июня

Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео

Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

07:41Сегодня

Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса

16:3417 июня

Загадочную Зону 51 показали в подробностях

Наука и техника00:0716 июня

Взрывной характер

Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

00:10Сегодня

Воздушная дозаправка МиГ-31 попала на видео

15:3917 июня

Создан Институт теоретической и математической физики МГУ

Россия
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В Москве избили директора Фонда кино
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Названо занятие Бутиной в американской тюрьме
Китай нашел решение иранского ядерного вопроса
Вашингтон отправит тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана
Гуайдо обвинили в воровстве венесуэльских денег для заказа киллеров
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский открестился от связей с олигархами
Команда Порошенко сочла украинского премьера изменником
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве
Зеленский указал на ошибку Макрона
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Лондонский суд отобрал у Калви российский банк
Россия окончательно разочаровалась в госдолге США
Назван главный способ сокращения курения
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Кудрин назвал главный позор России
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованы 15 участников конфликта в Чемодановке
Разыскиваемый за махинации верующий россиянин решил обокрасть храм после молитвы
Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
F-35 увеличат дальность
Названы десять лучших смартфонов
Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса
Все материалы
Спорт
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
«Манчестер Юнайтед» попытается удержать Погба деньгами
Футболист сборной Украины допустил переезд в Россию
Выбран главный злодей из мира спорта
Американский хоккеист вспомнил выступления в российской «дыре»
Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
У «Голодных игр» появится приквел
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Появилось видео нападения на директора Фонда кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Американка осудила методы соблазнения мужчин и была осмеяна в сети
Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети
Эксперты раскрыли секрет успеха в Tinder
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР
Скрытая камера в женской примерочной магазина одежды разъярила покупательницу
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Овцы перекрыли дорогу ради спасения раненого собрата
Крокодил напал на женщину на глазах у ребенка
Мужчина прогулялся по пляжу босиком и подцепил опасную инфекцию
Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Названы все цены на Renault Arkana
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Найдена самая тесная квартира Москвы
Все материалы