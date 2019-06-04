Названы самые ненадежные смартфоны

Эксперты назвали смартфоны, которые жители Москвы чаще всего сдают в ремонт, сообщает «Коммерсантъ».

Самыми ломающимися оказались модели iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Телефоны Apple составляют одну треть среди всех ремонтируемых (33 процента). Далее следуют модели Samsung A5, S3 и A3 (18 процентов) и смартфоны от китайских производителей (27 процентов). Среди последних чаще всего сдают в ремонт Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом доля китайских брендов в ремонте выросла на десять процентов.

Наиболее частой причиной ремонта смартфонов Apple — выход из строя батареи (30 процентов случаев), у китайских брендов — поломка экрана (56 процентов случаев), а моделям Samsung чаще всего требуется ремонт корпуса (20 процентов).

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Стоимость ремонта дороже всего обходится владельцам Xiaomi: в среднем ремонт оценивается в 30 процентов от полной стоимости смартфона. Пользователи Samsung в среднем тратят 25 процентов от цены нового телефона, а владельцы iPhone — 13 процентов.

Ранее «Роскачество» назвало модели Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e лучшими смартфонами весны 2019 года. Отмечалось, что S10 и S10+ имеют лучший дактилоскопический сенсор под экраном, который создает трехмерное изображение отпечатка пальца. Также специалисты учитывали наличие быстрой зарядки (телефоны заряжаются до 50 процентов за 30 минут). Однако в рейтинге камер лидерство по-прежнему за смартфонами Apple, а флагманы Samsung заняли 7, 8 и 10 места.

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