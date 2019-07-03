В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона. Об этом сообщили в дежурно-диспетчерской службе города, передает ТАСС

По данным агентства, инцидент произошел в местном общежитии. Ребенок принес с улицы телефон и поставил его на зарядку, после чего аппарат взорвался. От полученных травм ребенок скончался.

Также агентству уточнили, что ЧП могло произойти из-за «детонации части боеприпаса неустановленного образца». Как могут быть связаны между собой два этих факта, агентство не уточняет.

Ранее в Анапе восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе. Ребенку стало плохо на скамейке, которая перемещается в такт музыке — аттракционе Crazy Dance. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Аттракцион остановили, и родители вызвали дочери скорую. Медики не смогли спасти девочку.

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