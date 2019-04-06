У отделения полиции в Балашихе нашли самодельную бомбу

У входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе нашли бочку с проводами и лежащим сверху мобильным телефоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обследовавшая подозрительный предмет служебная собака показала своим поведением наличие в нем взрывчатых веществ. Предполагаемое взрывное устройство изъяли и вывезли для утилизации.

По информации Telegram-канала Baza, бочка должна была взорваться после 25 ноября 2018 года. На подключенном к ней мобильном телефоне несколько вызовов: первый от 23 ноября 2018 года, второй — от 25 ноября. По мнению специалистов, таким образом аппарат проверяли перед подключением к самодельному взрывному устройству.

Отмечается, что после этого бочку засыпало снегом, затем местные дворники накидали сверху сугроб, который растаял только на днях. Установленная в телефоне сим-карта зарегистрирована на уроженца Киргизии, который уже покинул территорию России.

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