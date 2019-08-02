Роскачество посоветовало россиянам защищаться от кибершпионов

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выпустили на своем сайте рекомендации, в которых посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников.

В Роскачестве подчеркнули, что в интернете «нет ничего абсолютно безопасного», в связи с чем всем пользователям интернета «необходимо знать и соблюдать правила цифровой гигиены».

«Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, все-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования», — говорится в сообщении. В организации пояснили, что в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.

В случае со смартфонами Роскачество считает, что на время приватной беседы все же лучше выключить гаджет, так как за пользователями могут «шпионить» даже вполне безобидные на первый взгляд приложения.

Роскачество порекомендовало внимательнее относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений на смартфонах: ограничивать доступ к микрофону, камере, галерее с фотографиями и видеозаписями, геолокации.

Ранее Роскачество провело исследование антивирусных программ для операционных систем MacOS и Windows.

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