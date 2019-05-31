Названы худшие антивирусы

Роскачество провело исследование антивирусных программ для операционных систем MacOS и Windows. Его результаты приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сообщается, что лучшим антивирусом для MacOS стала программа Cyber Security Pro, созданная компанией ESET. Второе место занял продукт «Лаборатории Касперского» под названием Internet Security. Также в числе лучших были упомянуты программы, разработанные Norton, Bitdefender и G Data.

Первое место среди антивирусных программ для Windows заняла Internet Security, произведенная организацией Bitdefender. Их же продукт Antivirus Free Edition получил третье место. На второе место эксперты Роскачества поставили ПО от ESET под названием Internet Security. В пятерку лучших вошли также программы от Avast и Norton.

В числе худших антивирусов для MacOS названы программы Avira и Apple. Антирейтинг Windows возглавили «Доктор Веб» и Sophos.

Эксперты в области кибербезопасности поставили исследование под сомнение. По их мнению, проверить полученные результаты невозможно, так как неясно, какие вредоносные коды использовались при анализе. «По сути, нам предлагается сценарий: верьте нам, ваш продукт неидеальный, но доказательств мы не представим», — заявил эксперт «Лаборатории Касперского».

В компании «Доктор Веб» также усомнились в результатах, заметив, что Роскачество в основном занимается проверками продуктов питания, а также товаров народного потребления. Там отметили, что публикация подобных исследований «не только вредна и вводит в заблуждение пользователей антивирусных продуктов, но вредит имиджу российских производителей антивирусных решений».

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