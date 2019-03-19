Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия ответила на требование НАТО вернуть Крым
Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки
В Совфеде запутались в сверхдальнобойном оружии Крыма
РЖД скупит годовой запас вагонов почти за 100 миллиардов рублей
Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди
Выявлено существование необычных технологий у древних египтян
Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
У мэра Якутска «лопнуло терпение» после изнасилования женщины мигрантами
Новости партнеров

Большинство антивирусов для Android оказались бесполезными

Перейти в «Мою Ленту»

Две трети антивирусных приложений для Android не обеспечивали устройствам никакой защиты. Об этом свидетельствуют результаты тестов, проведенных специалистами компании AV-Comparatives.

Согласно отчету, в проверке участвовало 250 антивирусных программ. Лишь 80 из них удовлетворяли минимальным требованиям безопасности (многие из них — продукты известных фирм, таких как McAfee, Avast, Symantec, Trend Micro и других).

Специалисты утверждают, что неэффективные приложения либо никак не защищают устройства, либо используют сомнительные механизмы обнаружения. Они нередко используют принцип «белого» списка, то есть считают опасными все приложения или страницы, кроме тех, что значатся в нем. Подобные антивирусы можно было обмануть, подделав доменное имя под известный адрес.

В докладе также уточняется, что подобные приложения отличаются шаблонными интерфейсами. Они уверены, что основная цель неработающих антивирусов — приносить легкий доход создателям, а не защищать пользователей.

Ранее сотрудники компании Sophos обнаружили программу для Android, которая провоцировала интенсивный расход заряда аккумулятора. Приложение-кликер заставляло устройство скрыто переходить по рекламным ссылкам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружен разряжающий смартфоны на Android вирус
Данные 52 миллионов пользователей сервиса Google оказались в открытом доступе
Обнаружен стремительно ворующий деньги вирус
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Я раздавил жизнь человека»

Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
19:4118 марта

Продюсер «Последнего героя» ответил на слухи о «закономерности» в смерти Началовой

18:3418 марта

Шнуров назвал расценки за пост в Instagram

17:1618 марта

Божена Рынска рассказала о предшествовавшей суициду Малашенко депрессии

Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
17:2518 марта

Путин подписал закон о фейковых новостях

07:0018 марта

Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение

12:5818 марта

Найден способ остановить порноместь

Интернет и СМИ00:0412 марта

«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»

Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
18:2116 марта

Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина

19:2216 марта

Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

15:3318 марта

Стало известно о расследовании в отношении Михаила Лесина перед его смертью

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
Спасенную из гор хлама девочку-маугли сняли на видео
Фестиваль «Крымская весна» в Москве собрал более 800 тысяч человек
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
Все материалы
Мир
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Стало известно о лишении наследного саудовского принца части полномочий
Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России
Подсчитаны жертвы стрельбы в голландском трамвае
В ИГ рассказали об убийстве европейского волонтера
Центральную улицу Парижа защитят от погромов
Пытавшиеся утихомирить протестующих полицейские применили против себя газ
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
США допустили продажу новой партии противотанковых Javelin Украине
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
США порассуждали о путях возвращения Крыма Украине
На Украине вынесли приговор тайному Герою России
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Американцы поверили в рубль
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
«Аэрофлот» вновь получил премию GQ Travel Awards
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
Бизнес пожаловался Путину на новые налоги
Глава «Россетей» по команде президента запустил краснодарскую подстанцию «Порт»
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанного ФСБ офицера Минобороны подвела элитная недвижимость
ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»
Российского полицейского наказали за гибель чемпиона по пауэрлифтингу в драке
За гибель 14 детей в карельском озере осудили директора детского лагеря
Все материалы
Наука и техника
Падение без взлетов
 
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Создатель «Арматы» попал на проценты
В России допустили создание против США мультимегатонного оружия
Раскрыта точность удара Су-34
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Владимиру Кличко предложили десятки миллионов долларов за возвращение на ринг
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Вратарь клуба КХЛ лежа сделал два сейва за секунду
Тренер сборной Украины «закрыл вопрос» об отказе от перешедшего в «Зенит» игрока
Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и поехали на Кубок мира на машинах
Макгрегор оценил Роналду и ответил Ибрагимовичу
Все материалы
Культура
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
«Женщины были очарованы им»
Как Россия захватывала Америку: настоящая история Кончиты и Николая Резанова
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Отругавший фанатов из-за Крыма Макаревич объяснился за свои слова
Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене
Умер актер сериала «Сообщество»
Юлия НачаловаДикая бабочка
Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Продюсер «Последнего героя» ответил на слухи о «закономерности» в смерти Началовой
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Божена Рынска рассказала о предшествовавшей суициду Малашенко депрессии
Путин подписал закон о фейковых новостях
Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Ким Кардашьян показала прогрессирующее кожное заболевание на фото без макияжа
Подростковое фото самой молодой миллиардерши в мире смутило фанатов
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Названа новая любимая пластика женщин
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Пассажиры самолета разбили друг другу носы из-за голых ног женщины
«Здесь работают исключительные красавчики»
Горы Грузии заставляют забыть о хинкали и вине. А еще там очень любят русских
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
В России запустили первый поезд с капсульными плацкартами
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (справа) и Скорпио (слева)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Хирург впервые провел операцию на мозге по телефону
Мальчик раздал соседям сбережения родителей
В желудке мертвого кита нашли аномальное количество пластика
Перепутанные в роддоме девочки выросли в чужих семьях
Все материалы
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Названы российские цены на обновленный Nissan Qashqai
3D-художник превратил классические автомобили в животных
Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla
Все материалы
Дом
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Названа стоимость самой доступной квартиры в центре Санкт-Петербурга
Названа стоимость самого дешевого дома России
Названа самая доступная страна для переезда из России
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Все материалы