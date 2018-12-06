Обнаружен стремительно ворующий деньги вирус

На территории Китая стремительно распространяется новый вирус-вымогатель. Об этом сообщает 2SpyWar со ссылкой на отчет компании Velvet Security.

Зловредная программа активизировалась 1 декабря. За столь короткий промежуток времени специалисты зафиксировали заражение более 100 тысяч устройств. Вирус распространяется через китайский мессенджер WeChat. Попав на гаджет жертвы, программа ведет себя необычно. Подобные вирусы, как правило, начинают незаметно использовать устройства для майнинга криптовалюты, этот же требует выкуп в размере 110 юаней (чуть более одной тысячи рублей).

Помимо этого, вымогатель крадет пароли учетных записей пользователя для сервисов Alipay, NetEase, Baidu Cloud Disk, Jingdong, Taobao, Tmall, QQ и AliWangWang.

В момент заражения все данные жертвы шифруются. Злоумышленники дают на оплату три дня, после чего, по их словам, ключ дешифровки для каждого конкретного устройства автоматически удаляется с их серверов. Специалисты эти утверждения опровергают: в действительности способ шифрования слабый, а ключ дешифровки хранится не у преступников, а на самом зараженном устройстве.

Для избавления от проблемного приложения был разработан специальный инструмент. На данный момент распространение вируса изучает китайская полиция.

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