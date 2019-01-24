Больше половины пользователей Windows оказались под угрозой

Более половины программ, установленных на компьютерах на базе Windows, подвергают опасности пользователей из-за уязвимостей. Причина в устаревших версиях, выяснила компания антивирусной программы Avast на основе анализа 163 миллионов устройств.

Исследователи рассказали, что более чем 94 процентов юзеров пользуются устаревшей версией Skype, 85 процентов используют старую версию Mozilla Firefox, 77 процентов не обновили iTunes.

Специалисты компании предостерегли пользователей, заявив, что злоумышленники с помощью устаревших версий софта могут «скомпроментировать компьютер».

Отдельно производители антивируса отметили, что на старые версии Microsoft Office не выходит обновлений, что также может отрицательно повлиять на безопасность компьютера при возможной хакерской атаке. Специалисты посоветовали пользователям обновлять софт вовремя, чтобы избежать неприятных последствий.

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