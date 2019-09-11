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«Яндекс» обвинили в желании раздавить конкурентов

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Сервис заказа такси Gett обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет», что позволит крупнейшему игроку занять почти три четверти рынка. По мнению Gett, ситуация не позволит отрасли развиваться, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор Gett Максим Жаворонков указал, что сделка создаст «непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих».

По его мнению, «Яндекс» благодаря другим сервисам сможет предоставить агрегатору субсидии, а эксклюзивные права на «одни из лучших геолокационных и картографических сервисов» добавят проблем конкурентам.

Для пользователей, добавил Жаворонков, это будет означать увеличение стоимости поездок, а для водителей — снижение заработка при увеличении рабочего дня. В целом ситуация угрожает безопасности перевозок. Кроме того, он заметил, что если сделка состоится, то ФАС утратит возможность как-либо влиять на расклад на рынке агрегаторов.

В ведомстве подтвердили получение письма от Gett и отметили, что уже продлили сроки рассмотрения сделки до 11 октября, передает РИА Новости. В «Яндекс.Такси» указали, что сделка не повлияет на конкуренцию и не создаст барьеров для работы на рынке.

По оценке Discovery Group Research, доля «Яндекс.Такси» среди всех агрегаторов такси составляла 46,7 процента, у группы «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi, Fasten) — 24,1 процента, у Gett — 9,7 процента. Условия сделки предполагают, что «Яндекс» получит 56,2 процента акций группы, Uber — 35 процентов, сотрудники — 5,3 процента.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев уже критиковал сделку, о которой было объявлено в середине июля. Он попросил подождать, когда ведомство закончит анализ рынка агрегаторов, но предупреждал, что покупку одобрят, если совокупная доля сервисов «Яндекса» не превысит 50 процентов.

«Яндекс.Такси» в рамках сделки хочет приобрести программное обеспечение и call-центры группы «Везет», которая работает в 123 городах России. За три года компания вложит в новый актив около восьми миллиардов рублей.

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